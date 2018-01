La victòria contra l'Aracena Collblanc en el partit endarrerit els treu pressió abans del derbi?

Sí, és clar que ens va anar bé, perquè havíem tancat el 2017 amb quatre derrotes seguides abans de l'aturada i la situació podia ser complicada si afectava el nivell de confiança dels jugadors. Estàvem jugant bé, teníem els partits controlats, però se'ns torçaven al darrer quart. Que diumenge fossim capaços de tenir clars els errors, per no repetir-los, i de dominar el partit va ser bo.

A la Lliga Catalana el Quart va guanyar el Girona de manera molt contundent. Li serveix de referència?

Aquell partit no té res a veure amb el d'aquest dissabte. El Bàsquet Girona hi va anar sense referències interiors. A més, nosaltres disposàvem de cinc jugadors que ja havien jugat junts, mentre que ells no en tenien cap perquè era un equip totalment nou, per fer.

Li crida l'atenció que el Bàsquet Girona s'hagi col·locat líder d'aquest grup de la Lliga EBA?

Per noms el Girona té equip per estar molt amunt a la classificació, per guanyar la lliga o, com a mínim, competir-la. I com que, a més a més, disposen d'un entrenador que pot fer que la cosa funcioni, per a mi no és cap sorpresa veure'ls en la posició on estan.

La realitat del Quart és intentar allunyar-se de la zona baixa?

Aquesta temporada tenim un joc interior i la posició de base renovades. Són peces molt importants. Amb temps i treball anirem cap amunt, però abans ens cal consolidar el que estem fent. Estic content de com s'esta treballant i millorant cada dia. Tenim set jugadors per sota dels 22 anys. Som un equip de futur.

Fontajau és la pitjor pista per anar a buscar un triomf a domicili?

Les pistes del Girona i del Menorca són les més complicades de visitar. Però som valents, tot i la baixa per lesió de Roger Serra. Anirem a Fontajau amb moltes ganes de, com a mínim, competir. Si ho fem estaré molt satisfet, i quants més minuts ho aconseguim, més a favor nostre.