Un fluix Reial Madrid empata amb el Numància al Bernabéu

El Reial Madrid va tornar a ser incapaç de superar un equip d'inferior categoria al Bernabéu en un partit de la Copa del Rei. Així, després de no poder guanyar el Fuenlabrada a l'anterior ronda, ahir va empatar amb el Numància (2-2) i va acabar el partit tancat a la seva àrea. Els homes de Zidane van passar a quarts de final gràcies a l'avantatge de tres gols aconseguit a l'anada (0-3).

Els locals només van demostrar la seva superior categoria als primers minuts del partit, en els quals es va avançar gràcies a un gol de Lucas Vázquez, un dels pocs jugadors del teòric «equip B» que va demostrar alguna cosa. L'empenta del gallec i de Carvajal va permetre uns minuts de domini del Reial Madrid, però, com està sent habitual, els locals van anar perdent presència en el partit i just abans d'arribar a la mitja part van veure com un valent Numància empatava.

A la represa, el duel va ser més igualat, i tot i que els locals es van tornar avançar en el marcador gràcies a una bona jugada col·lectiva que va culminar de nou Lucas Vázquez, el Numància va aconseguir l'empat a nou minuts pel final gràcies a Guillermo (que va fer dos gols), i podria haver aconseguit la victòria, perquè en els darrers minuts del partit -principalment després d'un estrany canvi de Casemiro per Mayoral- van ser de clar domini dels visitants.