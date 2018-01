Futbol El Palamós presenta Pitu Batlle

El Palamós va presentar ahir Pitu Batlle com a nou entrenador del primer equip, en substitució de Vicenç Fernández i també va confirmar l'arribada d'un nou reforç, Mamau (La Jonquera). Batlle va dir que «canviaré el model de joc, vull un equip més agressiu i que al darrere no es compliqui gens la vida». A més va detallar que «m'he trobat un vestidor amb un aspecte anímic que no és positiu» i va afegir que «només prometo treball per treure el Palamós d'allà a baix a la classificació».