Leganés i Alabès passen a quarts de final

El CD Leganés jugarà per primera vegada en la seva història els quarts de final de la Copa del Rei tot i caure derrotat (2-1) davant el Vila-real a l'Estadi de la Ceràmica. Així, el Leganés serà al sorteig de demà, tot i l'embranzida d'un Vila-real que va atacar amb tot i es va quedar a només un gol de la remuntada quan Txeritxev va fer el 2-1 al minut 89. Per part seva, l'Alabés va passar ronda superant amb facilitat el Formentera (2-0) sense patir, com a conseqüència del gran avantatge de l'anada.