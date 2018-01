Platja d'Aro decideix el campió europeu de corfbol

Els millors equips de corfbol d'Europa s'enfronten a partir d'avui a Platja d'Aro en una nova edició de la «Champions» de la disciplina. El Palau de Congressos acull la fase final de l´Europa Cup Korfball, la màxima competició continental, amb l'organització del Platja d'Aro Korfball Club, fruit de la voluntat de l'entitat per impulsar aquest esport a la província. L´Assessoria Korfball Vallparadís de Ter­rassa serà l'únic representant català d'un torneig en què també participa l'equip holandès i vigent campió Top Solar Compleet, a més del Trojans Korfball Club (Anglaterra), SG Pegasus Rommerscheid (Alemanya), KCC Sokol Ceské Budapest (República Txeca), AKC Luma (Bèlgica), 1908 SZAC Budapest (Hongria), Núcleo de Corfebol Benfica (Portugal).

La cerimònia d'obertura es farà aquesta tarda (18 h) encara que el campionat dona el tret de sortida al matí (9 h) amb la fase prèvia en la qual els equips estan enquadrats en dos grups.

Dissabte es jugaran les eliminatòries finals i de consolació, i la jornada es tancarà amb l'entrega de medalles (20 h). Des del club organitzador asseguren que «hem dedicat moltes hores i esforços amb l'ajuda dels voluntaris per situar el corfbol com a referent del territori i perquè tot sortís bé. Estem convençuts que es notarà i serà un abans i un després», explica Pilar Rojas. La presidenta del Platja d'Aro Korfball Club destaca la gran oportunitat que representa l'Europa Cup Korfball per al club i la promoció d'aquest esport a la província, on ara mateix els baix-empordanesos són l'únic club federat, i es mostra molt satisfeta del creixement des de la seva fundació. Actualment el club té 140 jugadors i jugadores i Rojas conclou que «molts van començar des de petits i ara són una gran pinya. El fet que sigui mixt i igualitari fa que sigui un esport diferent a la resta, animo tothom que vingui» conclou.