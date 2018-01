Qualsevol errada pot ser fatal

«No sé si l'eliminatòria està al 50-50, però el que està clar és que encara no està decidida», deia ahir Ernesto Valverde. Sobre el paper, el seu equip, el Barça, és el favorit per accedir als quarts de final de la Copa del Rei. Juga a casa, compta amb una plantilla teòricament de més qualitat que no pas la del Celta, i l'1-1 de l'anada l'afavoreix. Però això és futbol, no hi ha res decidit i l'equip gallec, a part de marcar en tots els desplaçaments, ja s'ha enfrontat dues vegades als blaugrana i en totes dues el resultat final ha estat d'empat. Un d'aquests, el 2-2 del Camp Nou a la Lliga, donaria l'accés a la següent ronda a un Celta que ve d'empatar amb el Reial Madrid a Balaídos i que sortirà amb tot i a totes. La cita, aquesta nit a partir de dos quarts de deu.

Sense Umtiti ni Paco Alcácer, tots dos descartats per lesió, Valverde encara tampoc podrà comptar amb Coutinho, l'última cara nova, que en té per a una vintena de dies a la infermeria. Després de fer rotacions a l'anada i de deixar a Barcelona homes importants com Messi, Luis Suárez i Iniesta, sembla clar que per a avui el tècnic no donarà concessions i utilitzarà els seus millors homes. Caldrà veure si el jove Arnaiz, una de les revelacions del Barça a la Copa, surt a l'onze acompanyant Suárez i Messi. O si l'escollit és Ousmane Dembélé, ja del tot recuperat i amb alguns minuts a les cames. Si hi ha trident, l'equip variarà per tant el dibuix que ha utilitzat darrerament, recuperant el 4-3-3 de les últimes temporades. Al quadre visitant, el banyolí Andreu Fontàs té molts números de jugar, com ja va fer-ho en el duel de la setmana passada. Amb ell al camp, el Celta pot perdre poder defensiu però guanya presència en atac. Tota una declaració d'intencions.



La valoració dels tècnics

Mentre que Ernesto Valverde, entrenador del Barça, va predir una «lluita constant» contra un equip que «es mou molt bé en diversos registres, no només al contracop», el seu homòleg a la banqueta del conjunt gallec, Juan Carlos Unzué, va mostrar-se «il·lusionat» i alhora «ambiciós» de «tornar a presentar batalla» al quadre blaugrana. «Si hem sigut capaços d'empatar dos cops, per què no podem fer-ho un tercer o fins i tot guanyar-los», va afegir.