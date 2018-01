El Barça sentencia per la via ràpida

El FC Barcelona va passar per sobre del Celta de Vigo al Camp Nou (5-0) en la tornada dels vuitens de final de la Copa del Rei amb un gran començament de partit en el qual en va tenir prou amb mitja hora per sentenciar l'encreuament i oblidar la incertesa de l'1-1 de l'anada a Balaídos. El Celta no va saber mai com frenar l'espectacle liderat per Leo Messi.

Al primer quart d'hora el marcador ja era de 2-0 però a la mitja hora el resultat s'havia doblat (4-0) i l'eliminatòria estava sentenciada. Així, els blaugrana seran al sorteig d'aquest migdia dels quarts de final.

Volia el Celta repetir el 2-2 de fa un mes a la Lliga però es va topar amb un Barça que va sortir per totes, a mossegar i a pressionar alt, i que a sobre va estar inspirat i tocat per una vareta màgica. Messi, liderant la festa, va marcar i va assistir i sobretot va semblar divertir-se. A més, Ernesto Valverde li va donar mitja hora de descans i el seu relleu, Dembélé, va demostrar estar cada vegada més en forma després de la seva lesió i va tenir una actuació destacada, igual que Alba o Suárez, sumant-se a un gran treball coral que va empetitir el Celta. Que el duel estava resolt al descans va quedar demostrat amb els canvis d'Unzué al descans. A més a més, els dos equips van semblar signar una treva, un pacte de no agressió, ja que només el 5-0 final marcat per Rakitic va fer variar un marcador ja voluminós.

El Barça serà als quarts de final, en el sorteig d'aquest divendres, i ho farà gràcies en part a la dupla formada per Messi i Alba. Una arribada del català va acabar amb una bona centrada a la qual no va arribar per poc Suárez però sí un atent Messi per, de primeres, rematar potent i marcar. El «10» es va associar amb Alba, que va repetir com a assistent, amb una parada que va acabar aquest cop amb xut ras a la base del pal de l'argentí, desviat parcialment per un defensa, fent més difícil la tasca del porter del Celta. L'exhibició de Messi era tal que no es va limitar a marcar sinó que va buscar sense parar els seus companys. La següent assistència de l'argentí va ser entre línies per a un Alba que es va afegir a la festa amb una rematada llançant-se a terra que va superar Sergio Álvarez. Faltava el gol de Suárez, que després de diverses ocasions no va perdonar més quan, al minut 31, va sentenciar el duel i la passada en aprofitar un regal de Sisto en una mala passada enrere que va recollir Suárez.

Aquest 4-0 al descans va donar peu a una segona part molt més tranquil·la. El Celta va netejar la seva imatge, més ben posicionat enrere però sense arribar amb perill a la porteria de Cillessen, i aprofitant sobretot que el Barça va baixar diverses marxes després del passeig de la primera part. Tot i així, amb un 4-3-3 més típic i les bandes per Dembélé i Arnaiz el Barça va tornar a animar-se, marcant el cinquè gol de Rakitic.