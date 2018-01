Girona: capital del bàsquet femení 2018

Amb un equip de primera línia estatal i europea, l'Spar Citylift Girona, i més de tres mil fitxes federades, la demarcació de Girona és un referent en l'àmbit del bàsquet femení i, de cara a aquest 2018, la Federació Catalana de Bàsquet i l'Ajuntament de Girona volen impulsar encara més el bàsquet i la pràctica de l'esport en general entre les dones. "No ho fem perquè creiem que sigui molt necessària una discriminació, sinó perquè el bàsquet femení ja té molta importància a Girona però sí que creiem que encara té més camp per recórrer i avançar", ha explicat el president de la territorial gironina de la FCBQ, Xevi Santaló, en l'acte de presentació de "Girona, capitalitat del bàsquet femení 2018".

Acompanyat de representants de l'Ajuntament de Girona, Diputació i Generalitat, Santaló ha detallat els actes previstos per aquest any a la ciutat com la Final de Lliga Catalana femenina a Fontajau (setembre), la Final a Quatre de Copa Catalunya i del català cadet o júnior, un partit internacional de bàsquet en cadira de rodes, campionats de 3x3 i, encara per confirmar, la possibilitat que Girona aculli un partit amistós de la selecció catalana absoluta (inèdita des de l'any 2012).

La presentació de la campanya, i del seu vídeo promocional amb la participació de la base de l'Spar Citylift Girona, Núria Martínez, i de la gironina del Praga, Marta Xargay, arriba l'endemà que l'Uni s'hagi classificat per als vuitens de final de l'Eurocup i abans d'un nou duel entre les gironines i el Perfumerías Avenida en el que ja s'ha convertit en un clàssic del bàsquet femení estatal.