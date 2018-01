El subdelegat del govern marxa per evitar el boicot de la resta de la llotja

El subdelegat del govern espanyol a Girona, José Manuel Sánchez-Bustamante, va marxar ahir de Fontajau sense arribar a seure al seient que l'Spar Citylift Girona li tenia reservat a la llotja. Sánchez-Bustamante va arribar just a l'inici del partit, quan a la primera fila de la llotja ja hi havia l'alcaldessa Marta Madrenas i la regidora d'Esports Isabel Muradàs a més del representant territorial d'Esports Pep Pujols i l'alcalde de Salt Jordi Viñas, que haurien abandonat els seus llocs en cas que Sánchez Bustamante s'hagués assegut en protesta per l'actuació policial de l'1 d'octubre. Just a l'accés a la llotja, i amb el partit començat, Sánchez-Bustamante va estar parlant de la situació amb Cayetano Pérez i Xavi Fernández i, finalment, va decidir marxar per evitar la imatge del boicot avisant que faria un «informe» del que havia passat.