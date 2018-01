La festa continua avui a Fontajau amb una nova edició del duel contra el Perfumerías Avenida

Menys de 48 hores després de fer el millor partit de la temporada, derrotant l'Olympiacos per 27 punts i classificant-se per als vuitens de final de l'Eurocup, l'Spar Citylift Girona torna aquesta tarda a Fontajau per enfrontar-se al Perfumerías Avenida (16.00, TDP). Els duels entre gironines i castellanes en lliga regular no tenen la mateixa tensió que els enfrontaments, cada cop més habituals, en finals de Lliga i Copa però una victòria avui serviria per generar dubtes, molts dubtes, a l'Avenida de cara a la Copa que arribarà d'aquí a només una setmana a Saragossa. «Sortirem amb confiança, però un clàssic sempre és un partit aïllat on no compten les dinàmiques; tots dos equips estem acostumats a aparcar les competicions quan cal», explicava ahir Èric Surís, desvinculant aquest equip de la Copa per centrar-lo només en una lliga on, mirant la classificació, una victòria gironina serviria perquè Uni i Avenida quedessin empatats al capdavant amb dues derrotes cadascú. El líder, però, seguiria sent el conjunt entrenat per Miguel Ángel Ortega si l'Uni no és capaç, a més de guanyar, d'eixugar els 23 punts de diferència de la contundent victòria local de la primera volta al Würzburg (76-53).

Tàcticament el partit no generarà cap sorpresa, el llibre d'estil de Miguel Àngel Ortega és massa inalterable, i per això Èric Surís sap en què no han d'intentar fallar. «L'Avenida és un equip intens que basa el seu joc a intentar treure't del partit gràcies a la seva defensa; aquestes pilotes perdudes que elles forcen serà un punt clau», detalla el tècnic gironí, que ja té molta experiència en partits on la contundència defensiva de l'Avenida ha acabat traient el seu equip de la pista en alguns minuts concrets. Anímicament, però, els dos equips en dinàmiques un xic diferents al partit d'aquesta tarda a Fontajau. Mentre l'Uni va tocar el cel dijous contra l'Olympiacos, el Perfumerías Avenida està acumulant molt desgast en els seus partits europeus on, a sobre, ha sumat algunes derrotes que compliquen el seu accés als quarts de final de l'Eurolliga.

Dimecres, l'Avenida va caure de manera contundent a Istanbul, contra el poderós Yakin Dogu. Un «nou ric» turc que compta amb estrelles com Courtney Vandersloot, Sandrine Gruda o Jantel Lavender i que va passar per sobre de l'Avenida per 80-56. Amb Moss lesionada, a Ortega li queden nou jugadores, però totes d'alt nivell (per Nadal va canviar Laura Quevedo per la belga Kim Mestdagh) i continua amb les seves peces clau: Sílvia Domínguez, Givens, De Souza, Elonu... Una altra cosa és l'adaptació d'una estrella com Angel Robinson a la constant exigència d'Ortega que, per altra banda, ja ha anunciat que la temporada vinent no continuarà entrenant el Perfumerías Avenida. Des de Salamanca es comenta que Domínguez i De Souza tenen «problemes físics». Però ningú dubta que les dues que jugaran avui a Fontajau.