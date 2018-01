«Els jugadors acomiadats m'han decebut com a futbolistes i persones»

Calia més paciència amb Vicenç Fernández?

Som una junta a la qual agrada aguantar molt els entrenadors. Per exemple, Joan Mármol va estar gairebé tres temporades seguides. De vegades però, les circumstàncies arriben a un punt que cal fer un canvi. En Vicenç sempre ha tingut un ultimàtum a la taula perquè és nou a la categoria i els entrenadors saben perfectament que quan signen el contracte els queda un dia menys de feina.

No es mereixia més confiança per la joventut de la plantilla?

Hem tingut paciència perquè som a la segona jornada de la segona volta i la dinàmica no canvia. Ho hem provat canviant a jugadors i ara ho provem amb el tècnic. Amb en Vicenç hem tingut una confiança total perquè sabíem que arribaba del juvenil i ens va ascendir el juvenil a Lliga Nacional però el futbol no té memòria. Els resultat manen.

No el veia capacitat per revertir aquesta situació?

La junta va veure que no i vam considerar oportú destituir-lo. Considero que li ha faltat que la pilota entrés i sobretot, que no entrés a la porteria pròpia perquè ens han fet 40 gols. Potser també li ha faltat equip. L'autocrítica però l'hem de fer tots, tècnics, jugadors i també la junta perquè tots tenim la nostra responsabilitat. La culpa és de tots i la junta reconeix que ens hem equivocat i això no es cap demèrit, al contrari. Ens equivoquem i volem rectificar. Això sí, no ens tornarem bojos fitxant perquè la nostra filosofia és no estirar més el braç que la màniga.

Se n'han anat homes bregats (Cornellà, Barrera, Bonaventura i Herrera). L'han decebut?

M'han decebut més com a persones que com a futbolistes. Bé, com a futbolistes també, però cal anar endavant perquè al final els canvis són obligatoris. Els jugadors que no han respost no han estat els de la banqueta o de la grada. L'exigència que demana el jugador a la directiva ha de ser corresposta i si el cos tècnic considera que no donen el 100% cal fer canvis. En Barrera ho ha donat tot pel club, però també han marxat d'altres jugadors i no han fet una carta com va fer ell. Considero que el club no ha de contestar el jugador que se'n va malament perquè necessitaríem un secretari només per fer això. Els que se n'han anat han cobrat tots els mesos i adeu-siau. El dia que em toqui anar-me'n a mi no faré cap carta perquè el club està per sobre.

Entre moltes crítiques, Barrera el definia com un president presidencialista.

És normal, perquè al final qui parla soc jo. Sóc extrovertit i al final el president és qui fa fora al jugador o tècnic. Un president ha de donar la cara i no amagar-se. Jo dedico moltes hores al club i no cobro. Treballo molt, encara que sembli que no i a sobre que et vingui una persona (Barrera) que està cobrant i et digui tot això... A més hi ha una part de l'afició que es creu més les paraules d'un jugador que les del propi president.

Tantes entrades i sortides de jugadors poden acabar perjudicant la imatge del club?

Quan reconeixes un error i assumeixes que t'has equivocat has de fer canvis. Què havíem de fer? conservar aquests jugadors que han fet una primera volta amb 15 punts? Després, si baixem, tots aniran contra mi. A qui li agradi bé i a qui no que faci una moció de censura. A tota aquesta gent que diu que som uns mafiosos allò que hauria de fer és fer una moció de censura i posar-s'hi ells. Ara volen entrar? ara que no hi ha deutes? Si algú pensa que Joan Pau Pérez vol baixar el Palamós a 1a Catalana és que és boig. Soc una persona competitiva que no vol perdre ni al parxís. Als crítics els dic que estic convençut que ens salvarem i a més, sense endeutar-nos.

Es veu acabant el mandat?

A aquest ritme no! (riu) Però quan les coses van més en contra més em motiven. A Palamós som pocs i a més a més, mal avinguts. No som a l'any 1992 o 93. Som al 2018 i quantes empreses del poble volen invertir al club? Haig d'anar casa per casa i forçar a la gent que vingui al camp? La gent que vol venir ja ve.

Com veu la salvació?

Ara el problema és més anímic que futbolístic. En Pitu Batlle està més bregat amb gent gran i la reacció arribarà. Guanyant 8 o 9 partits ens salvarem però cal tenir en compte el perill dels compensats.