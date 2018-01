L'Avenida deixa glaçat Fontajau

El llibre d'estil de Miguel Ángel Ortega continua sent de mal digerir per a l'Spar Citylift Girona i, dos dies després de la gran actuació contra l'Olympiacos a l'Eurocup, l'Uni no ha pogut donar una nova alegria als prop de 4.000 espectadors que hi havia a Fontajau.

La intensitat en defensa de l'Avenida ha impedit a les gironines jugar el seu millor bàsquet. Poques oportunitats per córrer al contracop i un bàsquet amb molts més contactes on, sempre, l'Avenida s'hi acaba sentit més còmode que les gironines.

L'Avenida ha anat gairebé sempre per davant en el marcador, però, sense agafar mai una distància clara. La màxima ha estat de vuit punts (30-38). Amb el suport de Fontajau, l'Uni no ha sortit mai del partit amb Colhado, Evans i, sobretot, Núria Martínez tibant del carro fins aconseguir que, a quatre minuts per acabar, dos tirs lliures de Shante Evans tornessin a posar l'Spar Citylift Girona per davant (59-58).

El cara o creu final, però, s'ha acabat decidint del costat de l'Avenida. Fos pel desgast gironí, fos l'encert visitat en trobar bones posicions per a Elonu prop de cistella o per alguna decisió arbitral. Fos pel que fos, l'Avenida ha tornat a guanyar a Fontajau (61-66) a una setmana justa de la celebració de la Copa.

Pel que fa a la lliga, la victòria d'avui a Fontajau encarrila molt bé la primera posició final de l'Avenida a la lliga regular i, per tant l'avantatge de pista en el play off.