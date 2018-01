El Llagostera perd Guichón però recupera Leo Ramírez per rebre avui el Cornellà

Després de conquerir El Collao (0-1) diumenge passat, el Llagostera rep el Cornellà aquesta tarda al Municipal amb l'objectiu d'encadenar la segona victòria de l'any. Els tres punts a Alcoi en el primer partit de la segona volta han suposat oxigen del bo per a un conjunt gironí que de mica en mica va escapant-se de la part baixa. El coixí és ara de 4 punts respecte de l'Atlètic Balears i un triomf avui el podria eixamplar encara més.

Òscar Álvarez encara el partit d'aquesta tarda amb la sensible baixa de l'extrem Facundo Guichón, sancionat per acumulació d'amonestacions però en canvi, recupera Leo Ramírez. De la seva banda, el Cornellà arriba al duel sense el seu gran golejador Enric Gallego, fitxat per l'Extremadura però havent demostrat que és capaç de guanyar sense el pitxitxi. Diumenge, els de Jordi Roger van superar l'Ontinyent amb un gol de l'alt-empordanès Enric Maureta al temps afegit (1-0). Els barcelonins tenen la baixa per sanció de Fall, mentre que Batista i i Reche no hi seran per lesió. Sascha serà dubte fins a darrera hora. El Cornellà és actualment tercer i es baralla amb els grans per un lloc de play-off.