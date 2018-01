El Bordils torna a caure en descens després de perdre amb el Covadonga

El Bordils va començar l'any amb una nova derrota fora de casa en un partit clau davant un rival directe per la permanència, el Covadonga, per 29 a 22. La derrota, combinada amb el triomf del Palma del Río, fa caure de nou els gironins en llocs de descens.

El partit va començar amb un intercanvi de gols entre els dos equips. Hi va haver igualtat al marcador fins el 5 a 5, quan es portaven 11 minuts de joc. Després, els locals van superar els de Sergi Catarain, que en cap moment es van trobar còmodes a la pista.

En atac, als blanc-i-verds els va costar per una defensa rival dura al centre, i el seu defensor Pérez va ser un bloc difícil de superar.

En defensa, els gironins no van poder parar els atacs contraris i no van llegir bé les accions treballades durant la setmana. També es van veure superats pel desequilibri numèric i van permetre gols fàcils als seus homes més forts.

Així, al descans, el Bordils perdia de quatre gols, 13 a 9, amb un rival que jugava amb molta calma i veterania i que en cap moment va semblar que fos un equip de la zona baixa de la classificació.

A la represa, el Covadonga va continuar fent mal a la porteria gironina, i els de Sergi Catarain van perdre moltes pilotes que els va impedir acabar atacs. Per això, els jugadors del Bordils van patir certa angoixa i ansietat en veure's per sota durant bona part del partit. D'aquesta manera, els asturians van anar ampliant l'avantatge en el marcador amb el pas del minuts fins arribar a una màxima de set gols, la mateixa, amb el 29 a 22, del final del partit.

Després del partit, Sergi Catarain va declarar que l'equip «ha competit malgrat tenir un total de 6 baixes, per lesió i motius laborals», però que «ha estat una derrota totalment merescuda perquè no hem estat fins ni en atac ni en defensa». A Gijón va debutar Mario Martínez, fitxat aquesta setmana, després que a l'estiu no renovés per motius laborals.

La derrota d'ahir, combinada amb la victòria del Palma del Río a Casa davant el Lanzarote (29-19), fa que els de Catarain caiguin de nou en zona descens. Dissabte vinent el Bordils rep la visita del Viveros Herol, segon classificat, a les 20 h. Del rival, segons l'entrenador gironí, es diu que «és el màxim favorit a pujar directe», però també va remarcar que «acabar la primera volta amb 11 punts ens mantindria vius en la classificació».