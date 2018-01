L'Avenida torna a amargar la festa

L´Uni hauria derrotat ahir l´Avenida si no hagués portat sobre les seves espatlles la motxilla del desgast del partit de dijous contra l´Olympiacos a l´Eurocup? Aquesta és una pregunta sense resposta. No es pot saber el que hauria passat, però, una compungida Nádia Colhado reconeixia que ella havia arribat als últims minuts «fosa». Una manca de duresa que cap rival es pot permetre quan juga contra el Perfumerías Avenida que entrena Miguel Ángel Ortega. Amb prop de 4.000 espectadors a Fontajau, l´Spar Citylift Girona va aconseguir posar-se un punt per davant a manca de tres minuts per acabar, 59-58 amb dos tirs lliures de Shante Evans, sobreposant-se així a un partit que, fins aquell moment, havia anat segons el guió d´Ortega. Poques oportunitats per córrer al contracop, molts contactes i un duel camí de decidir-se amb poc més de seixanta punts en què l´Avenida sempre havia anat per davant en el marcador. El 59-58 d´Evans va fer pujar els decibels de Fontajau, però Elonu es va encarregar de deixar glaçat el pavelló. L´experiència de les jugadores de l´Avenida els va fer veure clar que la via d´aigua seria prop de cistella amb una tres gran com Elonu, que va rebre tres vegades prop d´allà per decidir la victòria en el partit d´ahir (61-66) i, segurament, el primer lloc a la fase regular. Ara les castellanes tenen dos partits més l´average de marge.

El llibre d´estil de Miguel Ángel Ortega continua sent de mal digerir per a l´Uni. A una setmana de la Copa, el tècnic de l´Hospitalet va tornar a emportar-se una victòria de Fontajau fent el que millor sap fer el seu equip: no deixar jugar els rivals. Els espectadors que van veure jugar dijous l´Uni contra l´Olympiacos i hi van tornar ahir van veure l´equip d´Èric Surís jugant dos bàsquets diferents. I això no tot és culpa del cansament. Hi ha una gran part de mèrit de l´Avenida que, tot i tenir les seves jugadores més baixes de formar del que seria normal, va saber portar el partit allà on més els convenia. Contactes, lluita brutal prop de cistella per cada rebot, i pocs punts. El bàsquet alegre de dijous contra l´Olympiacos va quedar ahir desterrat de Fontajau. A la cistella de l´Uni hi varen haver 29 rebots, 17 per a les locals i 12 per a l´Avenida, massa igualat. Sobretot si la majoria dels 17 de l´Uni són massa poc clars per poder sortir ràpidament al contracop. Sense poder córrer, l´Spar Citylift és un altre equip. Les gironines no van perdre mai la cara al partit. Després d´un primer quart complicat (12-19) van aconseguir no perdre el fil del partit. Ni llavors ni quan Salamanca posava, per primer cop en el marcador, la que seria la màxima diferència de l´Avenida en tot el partit: 8 punts (24-32). Les gironines no estaven còmodes sobre la pista, però Núria Martínez, 40 minuts en pista i estirant del carro sempre, Colhado, Evans, Conde (lluitant tot i veure el cèrcol molt i molt petit) mai van deixar-se anar.

Superar un equip dels recursos de l´Avenida no pot ser mai fàcil. Ortega va començar amb un joc interior molt físic, Gil i Nicholls, per treure després dues pivots top com Robinson i De Souza. Un autèntic luxe i, tot i que l´Avenida no va estar molt fi, aquest potencial prop de cistella, sobretot quan s´hi suma Elonu en el tres, va acabarmarcant la diferència en el cara o creu final. El Perfumerías Avenida havia tornat a guanyar l´Uni. Veurem què passa a la Copa.