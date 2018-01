L'Olot es reivindica a la Nova Creu Alta

Més val tard que mai i en la segona jornada de la segona volta l'Olot ha aconseguit guanyar lluny de la Garrotxa. Els de Raúl Garrido han estat molt efectius a l'inici del segon temps i després han sabut patir, com mai, per cantar victòria.

Durant els primers 45 minuts les millors arribades han estat pel conjunt arlequinat, però entre el seu desencert i un bon Ginard no han aconseguit rematar a gol.

En canvi, en els primers minuts de la represa, l'Olot no ha perdonat. Al minut 53, una centrada de Guzmán ha acabat als peus de Blázquez, que amb molta sang freda, s'ha desfet d'un defensa, ha fintat al porter i ha marcat el primer gol del porter.

Poc després arribaria el segon. Córner servit per Hèctor Simon i Toril, amb el cap, ampliava diferències. El Sabadell ha respòs amb un golàs de Felipe Sanchón des de fora l'àrea i, amb mitja hora per davant, els olotins han patit com mai per sumar una victòria vital que els deixa a dos punts de la plaça de promoció de descens.