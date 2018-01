L'Olot visita Sabadell amb el possible debut de Marc Cosme

L'Olot es desplaça aquesta tarda a la Nova Creu Alta per jugar davant el Sabadell (17.00, Esport3). La principal novetat per aquest partit podria ser el debut de Marc Cosme, fitxat durant aquest mercat d'hivern. Els de Raúl Garrido, que han millorat en joc, buscaran la victòria com a únic objectiu, per tal de seguir retallant distàncies i, si pot ser, sortir dels llocs de descens directe (la plaça de promoció de descens, ocupada per l'Atlètic Balears, és a dos punts).

El tècnic, que no podrà comptar amb els lesionats Aspar, Yeray i Moha, comentava que «serà un desplaçament complicat, sabem que serà molt difícil, el Sabadell és un equip molt ben organitzat i que rep pocs gols», però adverteix que «haurem de ser valents, sense complexos i jugant al que sabem jugar, amb intenció de deixar el nostre segell».

El tècnic del Sabadell, Toni Seligrat, tindrà tota la plantilla a la seva disposició tret del lesionat Chaparro i de Pastells, que encara no té la fitxa.