Nou repte per al Barça a Anoeta

Després d'eliminar al Celta en els vuitens de final de la Copa del Rei, el Barça visita aquest vespre el camp de la Reial Societat en l'últim partit de la primera volta de la Lliga, en què els blaugrana podrien deixar el Reial Madrid a 19 punts si aconsegueixen la victòria. Anoeta no ha estat un estadi propici per als blaugrana en els últims anys. El Barça fa set temporades que no aconsegueix la victòria a Sant Sebastià en la Lliga, d'on s'ha endut dos empats i cinc derrotes.

També es cert que l'any passat els catalans es van imposar per 0 a 1 en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei. L'última victòria en Lliga dels blaugrana al camp de la Reial Societat va ser la temporada 2006-2007. Un Barça entrenat per Frank Rijkaard hi va vèncer 0 a 2, amb gols d'Iniesta i Eto'o.

Si els de Valverde aconsegueixen puntuar a Anoeta hauran assolit una primera volta sense encaixar cap derrota. L'últim cop que el Barça ho va aconseguir va ser la temporada 2012-2013. Tito Vilanova n'era llavors l'entrenador i va sumar un balanç de 18 victòries i un empat.

Per al partit d'avui Valverde només ha fet un canvi en la convocatòria respecte al partit de Copa davant el Celta. Ha entrat Denis Suárez en el lloc del jugador del filial José Arnáiz.

El tècnic extremeny continua amb la baixa de Paco Alcácer, que segueix lesionat. Per decisió tècnica no viatgen a Sant Sebastià Aleix Vidal, Rafinha i Deulofeu. Els dos nous fitxatges blaugrana, Coutinho, que està lesionat, i Yerry Mina, també han quedat fora de la llista.

Per la seva banda, la Reial Societat afronta aquest partit en hores baixes i només ha sumat una victòria en els últims set partis de Lliga. Eusebio té la baixa del central Iñigo Martínez, amb un trencament fibril·lar sofert davant el Leganés la setmana passada. Tot i així, el tècnic de Valladolid recupera Kevin Rodrigues i Januzaj per rebre el líder.