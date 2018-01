El Citylift Girona cau a casa a mans del totpoderós Voltregà

El líder de l'OK Lliga Femenina va patir per endur-se els tres punts del pavelló de Palau, on es va trobar un Citylift Girona molt lluitador i que només va cedir en els instants finals en bona part castigat per les accions a pilota aturada. El conjunt de Xavier i Marc Oller va posar contra les cordes el CP Voltregà en el primer partit de l'any amb una gran actuació de la portera Virginia Díaz i els dos gols de Laura Vall i Laia Castro. La nota negativa va ser l'expulsió de la capitana Carla Dorca per triple targeta blava. La derrota (4-6) també fa que es compliquin les opcions de les gironines per classificar-se per jugar la Copa de la Reina.

Conscient de la qualitat del rival, el Girona CH va sortir molt concentrat i intens en defensa, fet que va provocar que es xiulessin diverses faltes i gaudir d'una primera meitat amb diverses accions de contraatac. Superat el minut deu, i de forma pràcticament consecutiva, Laia Castro va anotar l'1-0 i Natasha Lee va tornar a situar l'empat al marcador. El duel va embogir just abans del descans, primer amb un doblet d'Anna Arxe, el segon després d'un llançament de penal i després amb el 2-3 de Laia Vall. Amb aquest resultat a l'electrònic es va arribar a l'equador del partit.

Després del descans el Girona va demostrar el seu caràcter capgirant el resultat, però les dues targetes blaves que l'àbritre va mostrar a Carla Dorca i una major profunditat de banqueta del conjunt osonenc va acabar de sentenciar les locals.

Amb aquesta derrota el Citylift Girona tanca la jornada onzena amb 11 punts amb un partit menys i encara amb opcions de classificar-se per disputar la pròxima edició de la Copa de la Reina quan falten dos partits per definir els equips que la disputaran. Les de Xavier i Marc Oller es troben a quatre punts de la vuitena plaça abans del doble desplaçament de la setmana vinent, primer a la pista del Liceo i després davant l'Asturhokey. Per aquests dos partits, ja prou complicats de per si, caldrà afegir-hi les baixes de Xantal Piqué per motius personals i Carla Dorca que es perdrà el primer dels dos partits per sanció.

Al final del partit, el tècnic Marc Oller, es mostrava satisfet de l'actitud del seu equip tot i la derrota. «Hem donat la cara fins a l'últim minut. Llàstima de les targetes. Aquestes han estat la clau del partit. Mai hem donat el partit per perdut i això diu molt de l'equip». Sobre les opcions d'anar a la Copa, Oller admetia que «encara tenim opcions, però hem de ser realistes, serà molt complicat».