Un error defensiu evita la victòria del Peralada davant el València Mestalla

La malastrugança va tornar a aparèixer per anar en contra dels interessos del Peralada. Després d'un bon partit del conjunt xampanyer, una errada defensiva a cinc minuts del final va penalitzar molt l'equip, que va deixar escapar dos punts quan semblava que els tenia ben lligats. Tot i que el conjunt valencianista es va avançar al marcador, les dianes de Carbonell i Coro van servir per remuntar el partit però, novament, els alt-empordanesos es van conformar amb un punt agredolç.

La primera mitja hora de partit va transcórrer sense incidències remarcables, amb un Peralada buscant tenir la pilota i un València que, lluny de la seva millor versió les últimes temporades, buscava arribar a la porteria defensada per Gianni mitjançant la pilota parada. Primer Joel Arimany i després Pablo Carbonell van tenir les ocasions més clares del primer temps, però va ser el filial valencianista l'equip en innaugurar l'electrònic. Jordi Sánchez rematava amb el cap una centrada lateral per congelar l'estadi peraladenc, que va refer-se just abans del descans, quan el lateral Pablo Carbonell igualava novament el partit amb un xut ras ajustat al pal.

A la represa, el Peralada va sortir a totes i després de dos avisos molt clars de Paik i Andzouana, Coro va tornar a veure porteria. El capità de l'equip, molt murri, va enviar al fons de la xarxa una centrada lateral per avançar per primera vegada el seu equip. Això era al minut 53 i cinc més tard, Àlex Blanco reaccionava pels visitants amb un xut que acabava amb la pilota al travesser. Els minuts anaven passant i sobretot per les accions d'Andzouana, semblava que el tercer gol dels gironins podia arribar, però va passar tot el contrari. A quatre minuts pel final de l'enfrontament, una doble errada defensiva, primer de Vallho en treure la pilota i després de Gianni en blocar-la, va propiciar que el Mestalla empatés gràcies a una diana de Blanco.