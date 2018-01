Gil Muntadas decideix el derbi amb un gol a nou minuts del final

Nova imatge del Palamós amb bones sensacions, però, ahir, el premi gros va ser per al Figueres. La Unió va fer un xic més profunda la ferida al seu veí en el derbi, un Palamós que suma 3 punts dels últims 21, però que continua fora del descens (17è) perquè els perseguidors, Gavà, Vilassar de Mar i Granollers, tampoc se'n surten.

L'estrena de Pitu Batlle a la banqueta del degà va acabar amb derrota per culpa d'un solitari gol de Gil Muntades a les acaballes d'un derbi molt igualat i que mereixia acabar en empat.

Els substituts de Chicho, el duet Abella-Yeto van aconseguir la seva primera victòria al capdavant de la Unió després de debutar amb derrota contra l'Horta (1-2).

Com en tot bon derbi empordanès hi va haver emoció i un munt d'al·licients, per exemple, Pitu Batlle va fer debutar a l'onze a la darrera incorporació, el migcampista Mamau, i a les files figuerenques van jugar fins a set ex-Palamós. Un d'ells va ser Marc Bonaventura, que va ingressar al camp al minut 60. El davanter, que fa pocs dies jugava al Palamós, ahir va debutar amb el Figueres.

L'equip que més necessitava els punts va acabar perdent. Si la dita d'entrenador nou, victòria segura, no es va complir fa una setmana a Vilatenim en l'estrena d'Abella i Yeto a la banqueta de la Unió, el mateix va passar amb Pitu Batlle al Palamós.

L'aposta de Pitu Batlle de voler un Palamós agressiu, intens i que no es compliqui la vida en defensa es va complir i des del minut 1, el degà va oferir unes bones sensacions que conviden a l'optimisme.

A la primera part, els palamosins van dominar més i van assetjar amb perill les proximitats d'Aroca, que va haver d'intervenir a xuts de Litus (min.7), Gelmà (min.25) i Medina (min.34).

L'ocasió més clara per als visitants la van protagonitzar dos expalamosins, Joan Pons va servir un córner a la dreta de Quinti i el migcampista Sergi Romero, amb el cap i dins l'àrea petita va enviar l'esfèrica per damunt del travesser (min.12); també cal destacar un xut de Pep en el temps afegit del primer temps, que va sortir fregant el pal esquerre de Quinti.

Una de les imatges impactants del primer temps va ser la forta topada entre el capità del Palamós, David Cano, i el debutant Mamau, tots dos van haver de ser atesos d'un fort cop al cap.

Qui més malparat en va sortir va ser Cano, qui va haver de rebre 12 punts de sutura a la parpella de l'ull dret, el capità va ser substituït per Mario Cardete (min.35), mentre que Mamau, amb un embenatge al cap, va poder continuar jugant el derbi.

A la segona, amb nova parella de centrals, Mario-Mamau, el derbi es va igualar i el Figueres va fer un pas endavant. L'arribada més clara per als de Pitu Batlle, que ahir dirigia a l'equip des de la Tribuna perquè no té la fitxa federativa a punt, va arribar als 55 minuts amb un xut de Litus al travesser. En la posterior acció van anul·lar un gol al davanter Medina per una falta prèvia sobre Sergi Romero.

El Figueres també s'apropava als dominis de Quinti amb assiduïtat i després de dues ocasions de Pons i Bonaventura, va arribar l'única diana del derbi.

Aleix Feixas va enviar una esfèrica a l'àrea palamosina, allà, Bonaventura amb el cap la va cedir cap a Gil Muntades i després de fer un bon control va etzibar un xut col·locat al pal dret de Quinti que deixava groguis els baix-empordanesos (0-1, min.81).