Un gol amb la mà i un de precedit per una falta inexistent derroten el Llagostera B

Cristian va salvar un punt per a La Jonquera . josep ribas falgués

La Jonquera no va saber sumar els tres punts davant d'un rival que va jugar tota la segona part amb 10. La primera part va ser igualada i el Cardedeu es va avançar. A la represa l'escenari va canviar amb l'expulsió visitant i els gironins van tancar el rival a l'àrea. Müller va fer la igualada, però un gol de Bolívar des de gairebé mig camp va tornar a avançar als barcelonins. La Jonquera ho provava fins i tot de xilena, però només Cristian va tornar a cantar gol.



Els locals van fer una molt bona primera meitat fins que van marcar el gol, després van fer un pas enrere i els manresans van crèixer. A la represa, dues errades clamoroses van capgirar el resultat. En el 54, un llançament indirecte a dins l'àera va anar al pal i va rebotar a l'esquena de Bastidas per situar l'empat en el marcador, i un minut després, una passada d'un defensa local la va aprofitar Canalejo per posar per davant als visitants.

llagostera B-montanyesa

El Llagostera B va perdre un partit marcat per l'actuació de la col·legiada Paula Líndez que no va assenyalar unes clares mans en el primer gol barceloní i que va assenyalar una falta inexistent que va ser l'origen del segon gol. Amb els llagosterencs bolcats a l'atac va arribar la sentència. Henry, a les acaballes, va reduir distàncies.