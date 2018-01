L'Espanyol encadena tres jornades sense perdre empatant amb l'Athletic

L'Espanyol encadena tres jornades sense perdre. Ahir va sumar un empat just contra l'Athletic en un partit marcat pels xiulets de l'afició cap a l'entrenador Quique Sánchez Flores, que durant la setmana havia estat amb negociacions amb l'Stoke City, de la Premier Legue. L'entrenador madrileny té contracte fins al 2019 amb l'entitat blanc-i-blava però el seu futur no està clar. De moment ha garantit seguir fins a final de curs.

En termes esportius, Espanyol i Athletic van empatar a un gol. Un resultat que no satisfà cap dels dos equips per l'objectiu d'avançar posicions a la classificació. La primera part va ser de domini visitant tot i que no hi havia ocasions de perill per a cap dels dos equips. De fet, el primer gol del partit va arribar per una errada de Mikel Rico, que no se'n va sortir en voler diblar Gerard Moreno dins la seva pròpia àrea, i el davanter espanyolista ho va aprofitar per fer un xut ras amb l'esquerra per marcar l'1 a 0. El de Santa Perpètua va anotar el seu desè gol en lliga. Només 7 minuts més tard els bascos van aconseguir empatar amb un gol d'Iñaki Williams, que va aprofitar una bona centrada de Saborit per rematar amb el cap a l'esquadra de Pau López.

Amb aquest marcador es va arribar al descans, i a la represa va ser l'Espanyol que va voler dominar el partit. Tot i així, hi va haver ocasions per part dels dos equips per desfer l'empat. Gerard Moreno i Baptistao ho provaven per part dels locals, mentre que Raúl García també poder marcar pels visitants.

En els últims minuts, dues faltes a favor de cada equip van ser les jugades més perilloses. En l'última jugada del duel, Darder va tenir la victòria perica a les botes, però va llançar la pilota molt per damunt del travesser. Al final, empat a 1 a l'RCDE que deixa l'Espanyol en quinzena posició amb 24 punts, a vuit de la zona de descens ara que s'ha tancat la primera volta.