L'Olot s'estrena a domicili i veu més a prop la permanència

Més val tard que mai i a la segona jornada de la segona volta l'Olot va aconseguir una meritòria i importantíssima primera victòria a domicili. Els gironins van saber fer-ho tot en els 94 minuts que va durar l'enfrontament: aguantar les arribades locals al primer temps, resoldre a l'inici de la represa i patir com mai per acabar sumant els tres punts. La victòria era imprescindible per començar a veure les possibilitats reals de l'equip i els de Raúl Garrido van respondre davant un Sabadell que encara no havia perdut aquest any a la Nova Creu Alta.

Durant els primers 45 minuts, va ser l'equip local qui més va insistir de cara la porteria contrària. En els primers compassos del duel, Ginard ja va aparèixer per dues vegades a xuts a boca de canó de Guillemenot i Josu. Els atacs del Sabadell, encara que moltes vegades sense finalització, van ser una constant fins que el partit va arribar al descans.

A l'inici del segon temps tot va canviar. El primer quart d'hora de l'Olot va ser pletòric. Blázquez va donar la primera alegria de la tarda per a tots els aficionats olotins. El de Besalú va controlar dins l'àrea una bimba centrada des de la banda per Guzmán i, amb molta sang freda, va controlar i va fintar el porter per marcar el primer gol de l'enfrontament. Bones notícies que van ser millors cinc minuts més tard. En un córner servit per Hèctor Simon, Toril va rematar amb el cap per marcar el seu tercer gol aquesta temporada i posar més distància a l'electrònic de la Nova Creu Alta.

El duel es posava molt de cara però Felipe Sanchón es va encarregar de tornar l'emoció marcant el primer gol del seu equip amb un xut potent i col·locat des de la frontal. Des d'aleshores i en els vint minuts llargs que quedaven per al final, l'Olot va saber patir, i molt, davant les escomeses arlequinades però al final, els garrotxins van sumar tres punts vitals per seguir lluitant per escalar posicions i no allunyar-se de, primerament, la plaça que dona accés a la promoció de descens. Aquest lloc és a dos punts per a un Olot que té la permanència a quatre de diferència.