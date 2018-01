Marlos arriba al Brasil per passar l'examen mèdic amb el Flamengo

La breu etapa de Marlos Moreno al Girona ja és història. El davanter es va acomiadar divendres dels seus companys i va volar al Brasil, on va arribar aquest cap de setmana per passar el pertinent reconeixement mèdic amb el Flamengo, el seu nou club. Si no hi ha cap contratemps, la seva incorporació al conjunt brasiler s'anunciarà en breu. Cedit pel City, a Montilivi ha tingut ben poc protagonisme: 208 minuts entre Lliga i Copa i cap gol.