Remuntant sota la pluja

El Barcelona va tancar la primera volta del campionat de Lliga donant un cop de puny al damunt de la taula i acabant amb el malefici que el perseguia a l'estadi d'Anoeta, on no guanyava des de l'any 2007. Una gran reacció després dels dos gols inicials del conjunt local van permetre als blaugrana capgirar el marcador, en una segona part en què Luis Suárez, amb un doblet, va convertir-se en el gran protagonista.

D'aquesta manera el conjunt que entrena Ernesto Valverde es planta a l'equador del campionat. Amb una victòria important, autoritària; un avís per als perseguidors, que es fregaven les mans al primer temps, quan la Reial dominava a plaer i cargolava un Barça desconegut, posant el 2-0 al marcador i fent esclatar d'alegria l'estadi d'Anoeta. Però els locals es van diluir sota la pluja. A mesura que avançaven els minuts, la reacció es va fer evident. Primer, amb una diana de Paulinho abans del descans, que mantenia els blaugrana dins el partit. I després, amb un doblet de Suárez i un gran gol de Leo Messi en un llançament de falta directa espectacular.

La igualtat va ser la nota dominant als primers compassos del partit, amb un Barça que intentava dominar el centre del camp, tot i que Valverde ahir va apostar per André Gomes i Paulinho, lluny del toc que li pot aportar Andrés Iniesta. Messi va provar-ho al minut 8 amb un xut desviat, però va ser la Reial la que mica en mica es va anar convertint en la dominadora i ben aviat, colpejava. En la primera aproximació amb cara i ulls als dominis de Ter Stegen, Willian José posava l'1-0 al marcador rematant de cap una precisa centrada de Xabi Prieto des de la banda dreta que va sorprendre el porter alemany.

El ràpid i alhora inesperat gol va omplir de moral l'equip d'Eusebio Sacristán, que van augmentar notablement la seva presència en camp rival, arribant fins i tot a doblar el seu avantatge al marcador per mitjà de Juanmi, que enviava al fons de la xarxa una pilota que acabaria rebotant al peu de Sergi Roberto després d'una gran passada a l'espai de Canales. L'avantatge va poder ser més gran, i és que minuts abans, el col·legiat va assenyalar una dubtosa falta sobre Rakitic, molt protestada pels bascos, en una acció que acabaria amb la pilota al fons de la porteria.



Arriba la reacció

Tot i veure's amb un 2-0 en contra i de no trobar el rumb en cap moment, el Barça va ser capaç de recompondre's i reduir distàncies abans del descans. Va ser gràcies a Paulinho, que va signar el seu vuitè gol a la Lliga. Una centrada per baix de Suárez, després que l'uruguaià guanyés bé l'esquena de la defensa rival, acabava a les botes del brasiler, qui sense oposició va batre Rulli. En el segon acte, els catalans van prendre progressivament el control del partit, i no van trigar a igualar l'electrònic. Al minut 50, Messi assistia per Suárez, que amb precisió de cirurgià col·locava l'esfèrica a l'escaire esquerre de la Reial Societat. Vint minuts després, l'uruguaià, que mai havia marcat a Anoeta, batia Rulli en el mà a mà per anotar el seu tretzè gol aquesta campanya i segellar la remuntada. Leo Messi, amb un plàstic lliure directe signava la sentència a cinc minuts del final.

Amb aquesta victòria, els blaugrana trenquen la maledicció a Anoeta, estadi en el qual no guanyaven en lliga des del 2007, i tanquen una primera volta gairebé perfecta: sense conèixer la derrota i amb 51 punts. Ara tenen 9 punts d'avantatge sobre l'Atlètic de Madrid, 11 sobre el València i 19 sobre el Reial Madrid.