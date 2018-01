Semedo, baixa d'última hora per amigdalitis

? El portuguès Nélson Semedo va caure de la convocatòria a darrera hora i no va poder viatjar a Sant Sebastià per culpa d'una amigdalitis. El club va informar al matí que el futbolista no s'havia recuperat a temps. D'aquesta manera, Ernesto Valverde va haver de recórrer a un dels descartats prèviament, el lateral Aleix Vidal, per completar la llista. Així doncs, Semedo es va unir a les baixes dels lesionats Umtiti, Alcácer i Coutinho. No hi van ser per decisió tècnica Rafinha Alcántara ni Gerard Deulofeu.