Dembélé estarà tres o quatre setmanes més de baixa per una ruptura fibril·lar

El jugador del FC Barcelona Ousmane Dembélé estarà de baixa entre tres i quatre setmanes a causa d'un trencament fibril·lar a la cuixa esquerra que és va produir aquest diumenge en el triomf contra la Reial Societat a Anoeta (2-4), mentre que el capità Andrés Iniesta serà dubte per als propers partits a causa d'una sobrecàrrega muscular, començant pel de demà contra l´Espanyol en l´anada dels quarts de final de Copa.

«En acabar el partit davant la Reial Societat, Dembélé va referir unes molèsties a la cama i les proves realitzades han confirmat que el jugador francès té una ruptura fibril·lar del semitendinós de la cuixa esquerra, sense afectació de la cirurgia del bíceps femoral, amb un període de baixa estimat d'entre tres i quatre setmanes», va assenyalar el club blaugrana en un comunicat.

Dembélé, que havia patit un trencament del tendó del bíceps femoral de la cama esquerra al setembre que el va obligar a operar-se i estar uns tres mesos i mig de baixa, va rebre l'alta médica el passat 2 de gener i des de llavors havia jugat únicament 18 i 31 minuts en els dos partits davant el Celta a la Copa del Rei, 67 minuts davant el Llevant a LaLiga i els 25 minuts finals de diumenge a Anoeta.

La nova baixa, en una nova lesió que no ha afectat l'anterior ni a la cirurgia, farà que Dembélé vegi tallada la «pretemporada» just quan semblava que tornava a cobrar protagonisme i a guanyar confiança en el seu joc. A més, la baixa del recentment fitxat Philippe Coutinho, que estarà encara apartat de l´equip unes dues setmanes més, torna a minvar l'equip en atac. D'altra banda, el capità Andrés Iniesta, que no va jugar a Anoeta, té una sobrecàrrega en el soli de la cama dreta i la seva evolució marcarà la disponibilitat per als propers partits, el primer d'ells demà contra l´Espanyol.

Les ganes de Coutinho

Philippe Coutinho, per altra banda, confia que tot li surti bé en la seva nova etapa com a blaugrana i, tot i que va arribar lesionat del Liverpool i necessitarà unes dues setmanes de recuperació abans de poder debutar, espera poder «respondre a les expectatives» creades a la seva arribada.

«Vaig viure algunes experiències al Liverpool que van ser molt importants per al meu creixement, per millorar. Espero que aquí tot surti bé i treballaré molt dur per respondre a totes les expectatives», va assenyalar en declaracions per als Barça Fans. També va dir que estava molt content de viure a Barcelona, on ja havia estat en l´etapa a l´Espanyol.