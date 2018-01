La gironina Queralt Casas (Landes) torna a la selecció espanyola absoluta

La bescanonina Queralt Casas va guanyar la medalla d'or amb la selecció espanyola en l'Europeu de França el 2013, però, des de llavors, per un motiu o un altre, l'actual escorta del Landes només havia jugat alguns partits amistosos amb Espanya. Ara, Casas torna a comptar per a Lucas Mondelo que l'ha convocat per als dos partits de classificació per a l'Europeu del 2010 aquest mes de febrer. A la llista del seleccionador Lucas Mondelo per als partits contra Ucraïna (10 de febrer) i Bulgària (13) també hi ha la gironina Marta Xargay (Praga) i l´aler madrilenya de l´Spar Citylift Girona María Conde.

A banda de Queralt Casas, la gran novetat de la llista de catorze jugadores és la presència de la veterana base catalana Laia Palau. La jugadora barcelonina semblava que havia decidit retirar-se del bàsquet de primer nivell marxant a Austràlia, però fa unes setmanes va tornar a Europa fitxant pel Bourges francès i ara ha tornat a jugar amb la selecció.

L'equip amb més jugadores de la llista és el Perfumerías Avenida amb tres: Sílvia Domínguez, Laura Nicholls i Laura Gil. Dues de les habituals referents de la selecció, Anna Cruz i Sancho Lyttle, són baixa per motius físics.