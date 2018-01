El Barcelona cau a la pista del València en un partit mercat pels nervis

El València Bàsquet va guanyar el FC Barcelona Lassa (81-76) a La Fonteta en la jornada 18 de la Fase Regular de l'Eurolliga en un duel marcat pels nervis i imprecisions a tots dos equips i on els «taronja» es van imposar gràcies al seu cent per cent d'efectivitat a la línia de tirs lliures per igualar amb el Barça a la classificació, encara que tots dos lluny dels play-offs.