El derbi viu el seu primer capítol

Espanyol i Barça mesuren aquesta nit les seves forces (21:00 hores) a l'RCDE Stadium en partit corresponent a l'anada dels quarts de final de Copa. Un derbi que presenta dos conjunts que arriben en bon moment; sobretot el blaugrana, líder indiscutible del campionat de Lliga, campió d'hivern i imbatut des que el Reial Madrid li va pispar la Supercopa el passat estiu.

Es tracta d'un autèntic repte per als blanc-i-blaus, que reben un equip que acumula 29 partits sense perdre. A més, la història també juga a la seva contra. En els anteriors 18 precedents, l'Espanyol només ha estat capaç d'apuntar-se cinc victòries. L'última, a l'edició 60/61. D'això ja en fa mig segle. En l'últim pols, dues campanyes enrere, el Barça va desempallegar-se dels periquitos als vuitens de final. L'eliminatòria es va resoldre amb doble triomf blaugrana: 4-1 i 0-2. A tot això se li ha de sumar que l'Espanyol encara no ha guanyat el seu rival des que l'estadi de Cornellà-El Prat es va inaugurar la temporada 09/10.

Arriba el Barça a aquestes altures del campionat embalat, amb el pas ferm i just després de tancar la primera volta de la Lliga al capdavant de la classificació, sense conèixer la derrota i amb ganes de seguir sumant. Avui visitaran un Espanyol amb el qual es tornaran a veure les cares a la competició domèstica el proper 4 de febrer i en el mateix escenari.

Ernesto Valverde tindrà la baixa del lesionat Dembélé. No serà l'única absència. A Iniesta tampoc se l'espera, mentre que Nélson Semedo no va ser a Anoeta després d'uns dies de baixa per culpa d'unes amigdalitis. Umtiti ja encara la recta final de la seva recuperació, encara que no estarà a punt. No podrà debutar encara Yerry Mina, en no tenir encara tota la documentació en regla.

A l'espera que l'argentí Javier Mascherano concreti el seu futur (té un peu i mig fora del club), l'encara futbolista de la primera plantilla blaugrana podria disputar un nou últim partit abans del seu adeu per anar al futbol xinès. En l'última trobada, va ser convocat però no va tenir minuts a Sant Sebastià.



Un Espanyol a l'alça

Si el Barça està en un excel·lent moment, tampoc es pot queixar gens ni mica l'Espanyol, que travessa una etapa dolça ja que encadena quatre partits oficials sense perdre. Tot i assumir que el favoritisme se l'emporten els blaugrana, els de Quique Sánchez Flores no renuncien a res i estan disposats a vendre ben cara la seva pell i fins i tot a donar la sorpresa.

L'actitud del vestidor blanc-i-blau és molt positiva. Després de l'empat contra l'Athletic a la Lliga, en el qual es va notar el desgast de la Copa del Rei, passar a semifinals no és vist com una utopia. El torneig il·lusiona històricament el club i els jugadors a competir.

El tècnic, Quique Sánchez Flores, no podrà comptar amb els migcampistes Jurado i Marc Roca ni amb el central Sergio Sánchez. El davanter Sergio García segueix sense entrar. D'altra banda, les novetats seran les de l'extrem argentí Pablo Piatti, recuperat de les seves molèsties; i els mitjos Javi Fuego i David López, que tornen després de complir les seves respectives sancions.