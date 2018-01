Gumbau entra al club dels escollits

Ja fa uns quants mesos que, després d'enviar al travesser el penal que hauria pogut suposar l'empat contra el Sevilla (0-1), Àlex Granell va assegurar que «tard o d'hora» acabaria estrenant-se com a golejador a Primera Divisió. Granell, com Pere Pons, Marc Muniesa i Eloi Amagat, encara no han aconseguit fer-ho però qui sí que va inaugurar dilluns a la nit va ser un altre gironí: Gerard Gumbau. El migcampista de Campllong, que aquest estiu passat va deixar la disciplina del Barça per fitxar pel Leganés, va estrenar-se com a golejador a la màxima categoria amb un cacau marca de la casa amb la seva cama esquerra. El Leganés va acabar perdent al Benito Villamarín (3-2) però Gumbau va poder experimentar la sensació de fer un gol a Primera i de passada convertir-se en el 52è jugador gironí que ho aconsegueix. Gumbau és un home avesat a marcar i durant les tres temporades en què va estar al Barça B (2014-17) va aconseguir una bona xifra de dianes (14), la majoria amb xuts llunyans amb la seva cama esquerra.

El selecte club dels golejadors gironins a la màxima categoria l'encapçala el palafrugellenc Joan Costa, que va marcar 41 gols entre el 1931 i el 1948 amb el València, l'Espanyol i l'Alcoià. Els següents a la llista són Pau Garcia Castany, que en va fer 28 amb el Saragossa (1972-77) i l'alt-empordanès Miquel Sitjà, que n'anotaria 26 amb l'Elx (173-78). Més recents són els gironins que ocupen el quart i cinquè lloc del rànquing, Delfí Geli i Ferran Corominas. L'actual president del Girona va marcar 23 gols a Primera amb les samarretes de l'Albacete, l'Atlètic de Madrid i l'Alabès entre el 1991 i el 2003. De la seva banda, el banyolí, actualment a la lliga índia a les files del Goa, va fer-ne 19 amb l'Espanyol i l'Elx entre el 2004 i el 2015.

Pel que fa als jugadors que encara competeixen a Primera Divisió aquesta temporada, el màxim golejador gironí és amb diferència Joan Jordan (Eibar). El migcampista de Regencós –autor del 4-1 contra el Girona– està veient porteria amb molta facilitat i ja acumula 5 dianes aquest curs amb el conjunt basc. Jordan, però, ja s'havia estrenat com a golejador a la màxima categoria la temporada 2015-16 amb l'Espanyol amb un gol precisament al camp de l'Eibar. Rere Jordan hi són Gerard Deulofeu i Andreu Fontàs, tots dos amb dos gols. El de Riuarenes es va estrenar amb el Sevilla el curs 14-15 i aquesta temporada només n'ha fet un amb el Barça. De la seva banda, el central banyolí del Celta ha marcat els dos gols amb el conjunt gallec.

Pel que fa a la resta de jugadors gironins que són a Primera Divisió aquesta temporada, cap ha aconseguit encara marcar. El gol es resisteix als quatre gironins del Girona (Granell, Pons, Muniesa i Eloi Amagat). Granell ha estat qui més a prop l'ha tingut i el migcampista gironí probablement assolirà el seu objectiu d'estrenar-se, ja que acostuma a veure porteria uns quants cops durant l'any gràcies als xuts de llarga distància amb la seva esquerra. Poques oportunitats davant la porteria rival han tingut Muniesa i Pons per marcar, mentre que Eloi Amagat encara no ha debutat. De la seva banda, David Juncà, en la seva tercera temporada a l'Eibar a Primera, tampoc s'ha estrenat com a golejador. Tampoc ho ha fet el lateral d'Avinyonet de Puigventós del Deportivo de la Corunya, Gerard Valentín, que fins ara només ha disputat 2 partits. Òbviament, el porter de l'Espanyol Pau López tampoc ha marcat.