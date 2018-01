L'Spar Citylift Girona tindrà el suport d'uns 200 aficionats a la Copa de Saragossa

L'afició de l'Spar Citylift Girona es mobilitzarà aquest cap de setmana per donar suport a l'equip en una nova edició de la Copa de la Reina. Segons va informar ahir el club, a la grada del pavelló Príncipe Felipe de Saragossa hi haurà més de 200 seguidors gironins, una part dels quals hauran viatjat amb l'autobús que organitza l'Uni i que sortirà de Fontajau a les set del matí de dissabte. La resta d'aficionats aniran a la capital aragonesa pel seu compte. L'Spar Citylift calcula que ha despatxat 210 localitats, una trentena de les quals corresponen a públic que també ha adquirit el viatge i una nit d'hotel.

La Copa de la Reina arrenca aquest divendres amb la disputa dels partits de quarts de final. A 2/4 de 7 començarà l'Uni Ferrol-Gipuzkoa, d'on sortirà el rival del Perfumerías Avenida a la primera semifinal de dissabte (12.00). L'Spar Citylift haurà d'esperar una mica més per coneìxer contra qui es jugarà un lloc a la final. El seu rival sortirà del duel entre l'amfitrió, el Mann-Filter i l'Snatt´s Sant Adrià (20.45). La semifinal de les gironines es jugarà dissabte a les 16.00. La final està programada per a diumenge (12.00). L'Uni va ser subcampió l'any passat a Girona, superat per l'Avenida.