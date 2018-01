El Palamós incorporarà el porter Àlex Campos (Pobla Mafumet)

El Palamós no escatimarà esforços per tal de mantenir la categoria i, després de l'arribada d'Uri Vila (Manlleu), Mamau (La Jonquera) i Cardete (Sabadell B), el següent podria ser el porter Àlex Campos. El jove porter es va desvincular ahir de la Pobla de Mafumet i podria incorporar-se al club baix-empordanès. Campos és fill d'Àngel Campos, històric porter rosinc del Figueres i del Palamós a Segona Divisió A de la dècada dels noranta. Àlex Campos ha passat pels planters de l'Olot i del Cornellà abans d'incorporar-se aquest estiu al filial de la Pobla de Mafumet. Amb els tarragonins només ha jugat dos partits.

Un dels últims fitxatges, Uri Vila, indiscutible des de la seva arribada, considera que la derrota en el derbi contra el Figueres «no pot amagar que l'equip va fer un bon partit i que està en el camí correcte per remuntar el vol». Vila diu que el nou entrenador, Pitu Batlle, els ha transmès «idees molt clares» i que ara només falta que «arribin els resultats». L'arribada de Vila ha coincidit amb una etapa convulsa per a l'equip, amb cinc derrotes consecutives i el canvi d'entrenador. Per al migcampista, el partit que es va perdre diumenge passat contra el Figueres ja ha evidenciat un canvi positiu. «Les sensacions són bones i ens sentim més forts i valents, però també sabem que els punts no arriben tot i el pas endavant que hem fet».

Diumenge no es va complir el tòpic futbolístic de debut de nou entrenador amb victòria garantida. No obstant, Uri Vila valora les idees que vol implantar Pitu Batlle. «Té les idees molt clares i vol que apliquem intensitat i pressió i en el derbi es va veure».