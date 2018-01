El porter Dani Lobato comença una segona etapa a La Jonquera

Dani Lobato es convertirà en el primer fitxatge de La Jonquera aquest hivern. Segons avançava ahir L'Empordà, el porter de Cadaqués tornarà a la disciplina del conjunt alt-empordanès, on ja va jugar la temporada 2014-15. Lobato estava jugant aquest curs al Base Roses, amb qui ja ha arribat a un acord per desvincular-se'n. Amb l'arribada de Lobato, l'entrenador Joan Mármol disposa de tres porters a la plantilla. L'amerenc Aleix Manzano ha estat el titular fins ara, mentre que Dani Muñoz encara no ha debutat a la Lliga. Lobato completarà la porteria amb ells dos.