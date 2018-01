El València rep l'Alabès, el vigent subcampió de Copa

València i Alabès s'enfronten avui a Mestalla (19.00, beIN) en l'anada dels quarts de final de Copa, un duel que l'equip local, dirigit per Marcelino García Toral, vol aprofitar per aplanar el camí cap a la següent ronda. Al seu davant, un rival que, tot i la seva condició de subcampió del torneig i la clara millora que ha mostrat a la Lliga, es presentarà a la cita amb algunes baixes importants. Marcelino no podrà comptar amb els lesionats Jeison Murillo ni Carlos Soler, mentre que Ferran Torres serà baixa en estar convocat amb la selecció espanyola sub-19. De la seva banda Abelardo, tècnic de l'Alabès, ha deixat fora de la llista Bojan, Christian Santos i Katai, tots ells amb un peu i mig fora del club; tampoc han viatjat Héctor Hernández, Vigaray, Manu García ni Ely.