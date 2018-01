La il·lusió de l'altra Copa

El favorit, Perfumerías Avenida; l'amfitrió, Mann Filter; l'Spar Citylift Girona i tres equips més competiran a partir de demà a Saragossa en una Copa de la Reina que, durant tres dies, reunirà el món del bàsquet femení estatal per decidir si l'equip de Salamanca revalida el títol que va guanyar l'any passat a Girona. El format, amb els sis millors equips de la lliga junts convivint tot el cap de setmana, agrada molt a les jugadores. Però si la Copa desperta il·lusió entre les professionals, encara ho fa molt més a nenes de 13 anys. «És clar que els fa molta il·lusió, les jugadores n'han estat pendents des de fa temps; primer que si es feia a Salamanca, després a Saragossa, però sense Minicopa, i finalment confirmant-se que es feia», explica Mau Puig, entrenador de l'infantil del Citylit GEiEG Uni, que participa a la Minicopa al costat de dotze equips infantils més que representen a tretze dels catorze clubs de Lliga Femenina-1 (tots menys el Bembibre, que no té equip d'aquesta categoria).

A la primera fase, amb els tretze equips repartits en quatre grups, les gironines jugaran contra els infantils de Ferrol i Gernika en un sistema de competició on el primer de cada grup passa directament a semifinals. «Hem de guanyar els dos partits per passar, però, a més, tenim el problema que ens ha tocat jugar-ne un a dos quarts de dues i l'altre a dos quarts de cinc amb molt poc temps per descansar», avisa Puig, recordant que els partits de la primera fase es jugaran tots demà, divendres, a les instal·lacions de l'Stadium Casablanca. El Citylift GEiEG Uni jugarà demà contra Ferrol (13.30) i Gernika (16.30). En cas de passar a semifinals, dissabte a dos quarts de deu del matí, les gironines tindrien molts números de trobar-se les amfitriones, Man Filter Stadium Casablanca, que l'any passat va guanyar el títol en la Minicopa de Girona.

Aquest cop, les aragoneses serien clares favorites a revalidar el títol en no haver-hi el Gran Canària, però es troben que ha pujat a Lliga Femenina 1 un club molt potent en el bàsquet base: Sant Adrià. «Per mi Sant Adrià és el clar favorit, és un equip molt potent que té la majoria de jugadores de la selecció catalana», assenyala Mau Puig, que coneix bé el potencial de les barcelonines, amb qui comparteix grup a la segona fase de la lliga a infantil preferent. El Citylift GEiEG Uni no té el potencial del Sant Adrià, però, tot i els horaris i la dificultat d'adaptar-se al bàsquet que es juga fora de Catalunya, Puig té clar que «l'objectiu és acabar primers de grup i jugar les semifinals, el bàsquet català té més nivell que el gallec o el basc i hauríem de poder». Puig no té molta informació sobre els seus dos rivals de demà, Ferrol i Gernika, però assumeix que es trobarà amb els mateixos problemes que va tenir l'equip gironí, llavors entrenat per Eloy Acedo, en la Minicopa de l'any passat a Fontajau. «Ens trobarem amb equips que defensen en zona i aquí no hi estem acostumats perquè a Catalunya està prohibida encara a infantil. Les nenes veuen el rival fent una cosa estranya i els costa entendre-ho», apunta Mau Puig, que diu «això també ens passa quan anem en els Campionats d'Espanya, on els catalans ens trobem amb regles diferents». A Catalunya, els equips infantils no poden defensar en zona, la línia de tres punts està a 6,25 i els partits es juguen amb més parts que les quatre de deu minuts que es fan servir a Espanya, i per tant a la Minicopa, on es pot defensar en zona i la línia de tres ja està a 6,75. Petites dificultats que, però, per a Mau Puig no rebaixen la «il·lusió» per una competició que «va començar l'any passat a Girona, que ara té continuïtat a Saragossa i que espero que es consolidi perquè és una experiència molt interessant per a les nenes».