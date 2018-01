L'Espanyol baixa el Barça a la Terra

L'Espanyol es va imposar anit al Barça (1-0) en una anada de quarts de final de la Copa del Rei bastant insulsa i pràcticament sense ocasions, marcada per l'encert de Diego López aturant un penal a Leo Messi i pel gol de Melendo a la part final del xoc que talla la ratxa dels blaugrana, dona un valuós avantatge als blanc-i-blaus i trenca la mala sort dels pericos a Cornellà.

Un Jasper Cillessen que no havia tingut feina durant el partit no va estar encertat per aturar un gran xut creuat d'Óscar Melendo, que havia entrat a la part final del xoc per ser un revulsiu i que va acabar sent decisiu. El Barça va atacar més, encara que ho va fer poc i sense encert, però l'Espanyol va mossegar i va estar més encertat, així que ara és favorit per estar en semifinals.

El gol de Melendo avantatja un Espanyol a qui el pla li va sortir a la perfecció. Va estar ferm enrere, beneficiat per un onze del Barça que no va ajudar els blaugrana, que van veure com Diego López aturava un penal a Messi, que segueix desencertat des del punt fatídic. A més, l'únic xut entre pals dels locals va ser clau.

Ara el Barça haurà de remuntar al Camp Nou si vol accedir a la següent ronda i seguir defensant el títol. No serà fàcil davant un Espanyol que anit va confirmar la seva millora d'ànim i de resultats, encara que no tant pel que fa el seu joc. Sí que va estar bé en la part defensiva; no així en la creativa però el tàndem dels futbolistes del planter format per Marc Navarro i Óscar Melendo va ser clau per decantar la balança a favor dels pericos.

No havia guanyat mai en els nou enfrontaments previs a Cornellà l'Espanyol el seu veí. El Barça, amb sis victòries i tres empats, sempre havia sortit més o menys airós però ahir, en el segon xoc de Copa entre tots dos en aquest escenari, l'equip local per fi va cantar victòria. I d'importància, ja que el situa més a prop de passar ronda i seguir somiant amb la Copa.

Trencada la mala fortuna, l'equip de Quique Sánchez Flores haurà de defensar el seu valuós avantatge, per mínim que sigui, en la tornada en un Camp Nou que viurà un derbi dels més emocionants dels últims temps. A la Lliga, el Barça va destrossar l'Espanyol per 5-0; aquest cop amb un 2-0 en tindria prou però davant un Espanyol crescut, animat i millorat, mai se sap.



Messi desaprofita un penal

El Barça va tenir més la pilota, va gaudir de més opcions d'atac però ben poques d'elles van ser clares. I les que va tenir, les va fallar. Primer Denis Suárez, que un cop més no va aprofitar els seus minuts; sobretot perquè va desaprofitar incomprensiblement una gran assistència del jugador del planter Carles Aleñá. Tampoc Leo Messi, mancat de Luis Suárez o Jordi Alba, va encertar en els seus xuts i el seu súmmum va ser errar un penal que va canviar el signe del partit.

L'entrada de l'uruguaià Luis Suárez va propiciar un canvi d'esquema al 4-4-2 però el Barça no va tenir més pes en atac, encara que sí alguna o altra aproximació sense perill, excepte un xut d'un Messi que un cop més es va topar amb Diego López, infranquejable i el millor del seu equip amb molta diferència. I quan l'empat semblava que seria el resultat final, l'Espanyol va estirar línies i es va trobar amb el gol en una jugada aïllada que decanta la balança al seu favor en aquesta eliminatòria.

Un moment clau en un derbi que va oferir poc futbol i que va permetre a Rafinha debutar aquesta temporada, després de rebre l'alta mèdica el passat 18 de desembre per culpa de les lesions. No va tenir un debut gaire agradable. Amb ell al camp, Melendo va connectar una centrada des de la banda per batre un desafortunat Cillessen. 1-0, victòria per a l'Espanyol i la ratxa de 29 partits sense perdre del Barça que quedava interrompuda.