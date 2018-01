Zidane recupera Benzema per jugar l'anada dels quarts de Copa a Leganés

Enmig d'un ambient enrarit pels mals resultats a la Lliga, el Reial Madrid busca aquesta nit un bon resultat a Butarque per intentar deixar encarrilada l'eliminatòria dels quarts de final de Copa. La principal novetat del conjunt blanc serà la presència del davanter Karim Benzema, que ahir va completar la sessió d'entrenament amb el grup i estarà disponible. L'atacant francès està lesionat des de l'última setmana de desembre per culpa d'un problema al bíceps femoral de la cama dreta i no ha disputat els primers partits oficials de l'any. Zidane, en canvi, no podrà comptar encara amb el central Sergio Ramos, que continua fora de combat. De la seva banda, el Leganés no podrà disposar d'Alex Szymanowski ni amb els centrals Ezequiel Muñoz i Mauro dos Santos.



El futur de Cristiano Ronaldo

El tècnic blanc, Zinedine Zidane, va valorar ahir tot el rebombori que s'ha originat al voltant de la suposada petició de Cristiano Ronaldo d'un augment de sou, una condició imprescindible per continuar a l'entitat madridista. «No m'imagino per res del món a Cristiano Ronaldo fora del Reial Madrid perquè està al club en el qual ha d'estar. Tothom aquí l'estima pel que ha fet i sempre dic que no veig aquest equip sense ell», va argumentar el francès.