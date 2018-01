El Barça derrota el Brose Bamberg gràcies a uns minuts finals plens d'encert

El FC Barcelona Lassa va derrotar el Brose Bamberg al Palau Blaugrana (81-66) en la 19a jornada de l'Eurolliga per poder seguir a prop de la lluita pels play-offs, en una nit en què el recuperat Rakim Sanders va ser decisiu i va neutralitzar un mal moment per donar un tomb al partit. Un parcial final de 14-0 va deixar un marcador bonic i contundent, però el partit es va poder complicar per una davallada en el joc, potser per aquest factor anímic que de sobte enfonsa els jugadors de Sito Alonso en molts partits.