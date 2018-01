«És un elogi que diguin que juguem bé, però, a part, hem de ser fiables»

Acabo de preguntar a les jugadores si és possible guanyar la Copa. Totes han dit que «sí», el tècnic pensa com elles?

Sempre. Nosaltres sempre intentem que sigui possible. Cita rere cita estem cada cop més a prop d'Avenida, però, al final les sensacions i el que hagi passat en els partits anteriors no serveix per a res. Dissabte vam jugar bé tot i que, segurament, ens va faltar aquell punt de lucidesa al final per guanyar-les. Tot i això crec que ara hem de deixar aparcats els partits contra l'Avenida i centrar-nos en la semifinal.

Sense voler que sembli un elogi més que una pregunta; el seu equip està jugant bé a bàsquet. Li preocupa el pas que hi ha de jugar bé a guanyar partits?

Preocupar-me no, però està clar que jugar bé no serveix sempre per aconseguir victòries, però sí que tenim clar que la filosofia de jugar bé és el camí per intentar guanyar títols. És un elogi que ens diguin que juguem bé, però, a part de jugar, hem d'aconseguir ser un equip fiable capaç de guanyar en diferents tipologies de partits

Tots parlem de l'Avenida, però abans hi ha la semifinal. El Mann Filter és l'amfitrió, el Sant Adrià no té res a perdre...

Ens hem d'oblidar de qualsevol partit que ara com ara no existeix com pot ser una possible final. Ens hem de centrar en la semifinal contra Mann Filter o Sant Adrià, que són dos equips que, fent un bàsquet amb característiques diferents, els dos han jugat molt bé. I, a sobre, els dos tenen l'afegit ser uns els amfitrions i els altres de ser la revelació que arriba a la Copa sense cap tipus de pressió.

L'any passat, Sílvia Domínguez va ser molt decisiva a la final. Fins ara, l'Uni ha estat un equip bastant coral pel que fa al protagonisme, però a la Copa ha arribat el moment que les més veteranes facin el pas endavant?

No hi crec. Canviar els rols que hem tingut tot l'any perquè és una competició diferent se'ns pot acabar girant en contra. És veritat que jugadores com Núria Martínez ajuden molt en el dia a dia i són molt positives per a un equip i per a entrenador. El creixement de l'equip és global i no volem ser massa previsibles depenent massa d'una sola jugadora.

En àmbit personal, segona temporada en el bàsquet professional i segona participació en la Copa. Està agafant experiència molt ràpidament, oi?

Sí. Satisfet per la meva experiència i també per la del club, que està clar que s'ha consolidat com un dels clàssics de la competició. Ara treballem per fer un pas més arribant a la segona final consecutiva que, curiosament, tothom dona per fet que serà un Uni-Avenida quan només s'ha donat un cop a la història. La il·lusió no ens faltarà per, amb l'ajuda de l'afició que vindrà, aconseguir el títol.