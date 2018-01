El fitxatge de Neymar pel Barça puja a 200 milions segons l'entorn del jugador

Neymar és, des de l'estiu passat, jugador del PSG, però el seu fitxatge pel Barça el 2013 continua provocant maldecaps al Camp Nou. Segons va revelar ahir el diari El Mundo, l'operació, que en el seu dia va ser xifrada per l'aleshores president Sandro Rosell en 57, i un temps més tard el club la va ascendir a 86, el traspàs hauria tingut un cost de 200 milions. Les xifres d'aquell acord, amb un contracte per cinc temporades, han estat aportades per l'entorn del futbolista a les autoritats brasileres i també estan ja en poder de l'Audiència Nacional.

En aquests papers es desvela que el sou de Neymar, per cinc temporades, pujava a 71 milions bruts, tot i que paral·lelament, s'haurien creat contractes ficticis que pujarien la inversió fins als 134 milions. A més es va subscriure un contracte d'imatge. En un altre apartat, segons la documentació revelada per El Mundo, hi havia pactes complementaris com ara el pagament de 40 milions per trencar l'acord existent entre el Santos, el seu club d'origen, i Neymar. A més el Santos s'hauria embutxacat 17 milions pel traspàs, més 7,9 per l'adquisició de tres futbolistes més. En total, el cost hauria estat de 205 milions d'euros.