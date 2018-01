Un gol d'Asensio salva el Madrid en un nou partit decebedor a Leganés

El Reial Madrid va aconseguir un curt avantatge en el partit d'anada dels quarts de final de la Copa del Rei després imposar-se al Leganés (0-1) gràcies a un tardà gol de Marcos Asensio, que va arreglar en l'últim sospir una més que discreta actuació de l'equip dirigit per Zidane. Els visitants no van estar fins i gairebé no van crear joc, però es van endur la victòria de Butarque en els darrers instants. El «pla B» dels blancs va acabar sent solvent en un partit destinat a l'empat fins que va aparèixer Asensio en el minut 89 i va fer bona una assistència de Theo.

Els locals, per la seva banda, van merèixer millor sort, sobretot pel seu esforç en un tram final en què Amrabat i El Zhar van buscar les pessigolles a una improvisada defensa del Madrid. Molta empenta, molt cor, però molt poques oportunitats en un partit que no es guardarà en la memòria de l'aficionat.

La primera part va ser un bon símptoma del que passaria en el segon assalt. Només les pinzellades de Ceballos i els errors al centre del camp del Leganés van donar aire a un Reial Madrid que es va deixar la brillantor al vestidor. No hi va haver manera de buscar espais o de qüestionar el teixit ideat per Garitano.

Al davant, Beauvue ho va intentar amb una mitja xilena, però les millors oportunitats no van aparèixer fins a la segona part. La primera va arribar després d'una falta que va rematar Llorente contra el travesser de la seva pròpia porteria. Aquí van arribar els millors minuts d'un Leganés molt digne, persistent amb Naranjo per l'esquerra i molt perillós amb l'entrada d'Amrabat. L'internacional marroquí va tornar a ser un dels millors arguments de l'equip del sud de Madrid. No obstant això, tampoc va arribar el gol.

Beauvue també va tenir una gran ocasió en una volea que va aturar Casilla, demostrant la mandra dels blancs i el trist estat d'ànim que viu l'actual campió d'Europa. Només l'aparició d'Isco i Modric, reforços de luxe que va decidir Zidane, va donar un altre aire en els últims minuts.

Abans, Lucas Vázquez va topar amb Champagne en un mà a mà i, quan els dos equips donaven per bo l'empat, va aparèixer el turmell d'Asensio. El jove talent madridista va girar amb màgia el seu peu i va aconseguir l'únic gol del partit. Un 0-1 que aclareix l'eliminatòria per al Madrid, però no serveix per netejar la seva imatge.

El Leganés, per la seva banda, pot estar més que tranquil encara que hagi dilapidat, pràcticament, totes les seves opcions de seguir amb vida a la Copa, ja que la derrota no entela la seva sensacional temporada.