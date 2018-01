El Las Palmas refusa un milió d'euros del Llevant pel davanter Rémy

Loïc Rémy, juntament amb Ousama Tannane i Aythami Artiles, van ser els tres jugadors que Paco Jémez va decidir apartar del grup quan es va fer càrrec del Las Palmas fa tres setmanes. El conjunt canari ha rebut diverses propostes per Rémy els darrers dies procedents d'equips de Turquia i de França. L'última oferta ha estat la del Llevant, que ha posat sobre la taula un milió d'euros per la seva cessió fins al juny amb una opció de compra per un milió i mig. El Las Palmas, però, ha rebutjat l'oferta perquè no vol reforçar un rival directe per a la salvació. El Llevant també té en la seva agenda el davanter Rubén Castro (Betis), que ha tornat de la Xina.