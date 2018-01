Piqué, blaugrana fins al 2022

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué ha renovat el seu contracte amb el club fins al 2022, ampliant el seu vincle per a les pròximes quatre temporades i el que resta de la present i amb una nova clàusula de rescissió de 500 milions d'euros que assegurarien la seva permanència en el club fins, si es compleix la totalitat de l'acord, als seus 35 anys. L'actual contracte acabava el 2019.

Piqué, format a la Masia, va arribar al Barça amb només 10 anys i malgrat un periple fora del club que el va portar a Saragossa o a Manchester va ser repescat per al projecte de Pep Guardiola el 2008 i, des de llavors, és un puntal en l'eix de la defensa i ha estat un jugador clau per a tots els entrenadors. Des de l'aleví B i passant per les diferents categories del futbol base, el 2004 va acceptar l'oferta del Manchester United en una operació que va deixar al calaix del club més de 5 milions d'euros. Amb poca presència en l'equip, encara que va arribar a debutar a la Premier League, en la seva segona campanya, al tercer any va ser cedit al Saragossa. El seu pas per la Lliga espanyola li va permetre tornar a Manchester, on va jugar 9 partits a la Premier League.

Però l'arribada de Pep Guardiola a la banqueta del Barça l'estiu del 2008 va propiciar el retorn del central al club blaugrana, en un traspàs taxat en 5 milions d'euros. Des de llavors es va convertir en imprescindible. En el seu palmarès destaquen les 3 Lligues de Campions guanyades amb el FC Barcelona a més de 6 Lligues, 5 Copes del Rei, 5 Supercopes d'Espanya, 3 Supercopes d'Europa i 3 Mundials de Clubs.