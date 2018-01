El Citylift Girona femení juga avui a la pista del Liceo i demà al matí a Gijón

El Citylift Girona femení afronta aquest cap de setmana un doble compromís que podria acostar l'equip de Xavier Oller a la Copa de la Renia, però, per aconseguir-ho, les gironines hauran d'esgarrepar punts aquest cap de setmana en un doble desplaçament realment estressant: jugue a les set d'aquesta tarda a la pista del Liceo i demà, a les12 del migdia, a Gijón contra l'Asturhockey. «El nostre objectiu és sumar els sis punts, però no serà fàcil perquè per al primer partit tenim la baixa per motius laborals de Chantal i de Carla Dorca, que està sancionada, i comptarem amb només cinc jugadores i dues porteres», diu Xavier Oller que, al costat de les seves jugadores, quan acabi el partit d'aquesta tarda a la Corunya marxaran cap a Gijón. Això sí, entremig, passaran per l'aeroport a recollir una jugadora, Chantal, i deixar-ne una altra, Laura Manzanares, que serà baixa a Gijón.