Un Espanyol eufòric rep un Sevilla ple de dubtes a Cornellà

Després de la victòria contra el FC Barcelona en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei (1-0), l'Espanyol rep aquest migdia el Sevilla a Cornellà-El Prat (13.00) amb la intenció de no deixar que l'eufòria els faci rebaixar la tensió. Els de Quique Sánchez Flores han començat l'any 2018 de la millor manera i confien a allargar el bon moment de forma. «Hi crec molt, en les injeccions morals i el poder de la ment», deia el tècnic madrileny, que restava importància als xiulets de l'afició quan va transcendir que negociava amb l'Stoke City. Aarón Martín, sancionat, i Piatti són baixa als barcelonins. De la seva banda, Vincenzo Montella no pot comptar amb Nico Pareja i Carriço per lesió. Arana, Ganso i Kjaer queden fora per decisió tècnica.