L'amfitrió és el primer obstacle

Un triple de la base Gabi Ocete a dos minuts del final feia pujar un 60-68 en el marcador que va deixar el camí lliure perquè el Mann Filter, amfitrió de la competició, es converteixi avui en el rival de l'Spar Citylift Girona en la segona semifinal (16.00, Esport3). El Sant Adrià va jugar un gran bàsquet, durant molts minuts les barcelonines van ser millor que el Mann Filter, però la frescor del jove equip que entrena Fabián Téllez es va quedar sense premi en el darrer quart. Les aragoneses varen guanyar 62-73 en uns deu minuts finals on, jugant sense cap pivot gran amb Abalde (19 punts i 9 rebots ahir) i Vega Gimeno d'interiors, varen fer valer la seva experiència per guanyar. Una de les màximes anotadores de la lliga, Paola Ferrari no va estar especialment encertada (1/7 en triples), però la seva companya Gabi Ocete va acabar decantant la balança. «Ara hem de gaudir d'aquesta victòria i després ja pensarem en el partit contra Girona en que no donem res per perdut», assegurava la base mallorquina del Mann Filter al final d'un partit on es van tornar a veure les armes del rival de l'Uni: rotació amb quatre jugadores per sobre dels trenta minuts però les que juguen tenen talent i experiència per crear problemes a qualsevol rival.

En l'altra eliminatòria de quarts de fina, Gipuzkoa es va guanyar el dret d'enfrontar-se a l'Avenida superant el Ferrol (61-79) en un partit on la nord-americana Lyn Weaver (22 punts i 14 rebots) va liderar les basques. Avui, a partir de les dotze del migdia, Avenida tindrà la pressió de sentir-se favorit contra un Gipuzkoa que, a banda de Weaver, compta amb jugadores experimentades com la base croata Iva Brkic o l'ex-Uni Toch Sarr.