El Llagostera fitxa el central lleidatà Pau Bosch (Alcoià)

Després de concretar el fitxatge de l'extrem Alain Eizmendi (Racing de Ferrol), el Llagostera va anunciar ahir l'arribada del central Pau Bosch, procedent de l'Alcoià. Es tracta d'un defensa de 28 anys nascut a Fondarella i que ha militat 7 temporades al Lleida a Segona B. Al gener passat i després d'uns mesos a Hong Kong, va fitxar per l'Alcoià i ara, un any després, ha rescindit amb els alacantins per fitxar pel Llagostera. Tant Eizmendi com Bosch podrien debutar demà al camp de l'Ebro.