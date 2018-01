L'Uni es jugarà la Copa contra l'Avenida

Una nova final contra el Perfumerías Avenida. El clàssic del bàsquet estatal es tornarà a repetir demà al migdia a Saragossa en la final de Copa (12.00) després que l'Spar Citylift Girona hagi superat aquesta tarda l'equip amfitrió, Mann Filter, en un molt bon partit de l'equip d'Èric Surís.

Una immensa Nádia Colhado, la més valorada del duel sense jugar en tot el darrer quart, i el paper en moments claus de les veteranes Núria Martínez o Astou Traoré han deixat sense arguments el Mann Filter després del descans. Sis punts seguits de Martínez en els dos primers atacs del tercer quart han disparat l'Uni (45-33) que ha passat per sobre de les aragoneses en el tercer quart per a delit dels 300 seguidors gironins que s'han fet sentir molt a les grades del pavelló aragonès. Al final i avui nova cita contra l'Avenida que al matí s'ha desfet del Gipuzkoa (58-48) amb Elonu de protatonista en els minuts decisius.

El 6-0 de sortida de l'Uni s'ha equilibrat ràpidament un un primer quart en que, però, les gironines podien haver trencat el partit d'haver estat encertat una mica encertats en el tir exterior. Amb el Mann Filter molt preocupat per protegir-se de Nádia Colhado prop de cistella, el tècnic local devia pensar que concedir el triple a les jugadores de l'Uni era un mal menor. I, per moments, no li va sortir malament l'aposta.

Les gironines van fallar cinc triples en els primers set minuts on, però, la pitjor notícia va ser la matinera segona falta de Núria Martínez. Tot i això, l'Uni s'ha mantingut al davant en el marcador gràcies a la feina de Colhado i l'aparició d'una veterana que no hi entén de nervis: Astou Traore.

17-13 al final del primer quart després del primer triple de les gironines (Astou) i primers avantatges significatius en el segon quart en que l'Uni ha seguit remant contra les defenses, passant de la zona a una individual tancada, d'un Mann Filter que, en atac, ha tret profit de la mobilitat d'Abalde i de l'ofici de la veterana Taru Tuukkanen que, a prop de fer 40, encara s'ha atrevit a encara alguns punts la defensa de Colhado i Alminaite.

Un triple de Rosó Buch just en el darrer segon de la possessió en un atac que se li havia embolicat molt a l'Uni ha servit perquè l'Uni agafés el màxim avantatge fins llavors, 39-33. Al descans, el marcador era gairebé idèntic: 39-33.

El moment clau del partit ha arribat just començar la segona meitat. Si abans havia estat Astou Traore qui havia assumit la responsabilitat en atac llavors ha arribat el moment de l'altra veterana: Núria Martínez. Sis punts seguits de la base de Mataró en dos atacs, tres tirs lliures i un triple, que han colpejat amb duresa a la moral del Mann Filter. Les aragoneses devien haver parlat al vestidor d'entrar al partit i Núria Martínez les ha fet fora en dos atacs.

El tècnic de les amfitriones, Víctor Lapeña, ha demanat temps mort però l'Uni ja estava embalat. Colhado ha continuat fent un estrip prop la zona i una motivada Rosó Buch s'ha afegit a la festa amb una jugada de pista a pista que ha fet aixecar dels seus seients els 300 aficionats de l'Uni que han vist el partit en directe al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa. Al final del tercer quart, 65-44, Èric Surís ja ha pogut començar a pensar en el partit de demà al matí contra un Perfumerías Avenida.

Una Avenida que, al matí, ha superat el Gipuzkoa en l'altra semifinal que l'equip entrenat per Miguel Ángel Ortega ha desnivellat en el segon quart. Un parcial de 10-0 de les castellanes ha posat 17 punts de diferència en el marcador (39-22).

Amb Ortega reservant molts minuts Erika de Souza, l'Avenida no ha fet el seu millor partit però l'experiència de Sílvia Domínguez i companyia han servit per convertir en estèrils els esforços del Gipuzkoa. Les basques s'han posat a nou punts al final del tercer quart, però, en l'últim, les clàssiques accions d'Elonu d'esquena a cistella han assegurat la victòria castellana (58-48).